Россия получила от Азербайджана ноту из-за высказываний Жириновского

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Азербайджана вручил ноту временному поверенному в делах РФ в Азербайджане в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского о стране в передаче на радио "Комсомольская правда". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"1 августа 2021 года временный поверенный в делах РФ в нашей стране был приглашен в министерство иностранных дел. В ходе встречи до внимания временного поверенного были доведены серьезная обеспокоенность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными высказываниями депутата Госдумы Российской Федерации, председателя Либерально- Демократической партии России Владимира Жириновского об азербайджанской государственности и руководстве Азербайджана в выпуске передачи "Итоги с Жириновским" на радио "Комсомольская правда" от 30 июля текущего года. <...> В связи с этим нелицеприятным фактом противоположной стороне была вручена нота МИД Азербайджана", - говорится в сообщении.