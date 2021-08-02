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В 2021 году планируется начать новую программу расселения аварийного жилья в РФ

08:15 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года, планируется запустить уже в текущем году. На нее предполагается направить 45 млрд рублей до 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

"На данный момент разработаны предложения по реализации новой программы расселения аварийного жилья, которые поддержаны президентом и председателем правительства Российской Федерации, сейчас идет разработка проектов соответствующих нормативно-правовых актов, запуск программы планируется в 2021 году", - сказали в пресс-службе.

Предполагается, что на нее будет выделено 45 млрд рублей на период до 2024 года, причем средства будут распределяться пропорционально объемам аварийного жилья, уточнили в фонде. Участниками программы на начальном этапе должны стать регионы, выполнившие задачи по расселению аварийного жилого фонда, установленные в национальном проекте "Жилье и городская среда" на 2019-2024 годы. Сейчас это Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, а также города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь. Кроме того, соглашения с Фондом ЖКХ, согласно которым регионы обязуются достичь целевых показателей нацпроекта в конце 2021 года, подписали Адыгея, Дагестан, Магаданская область, Кабардино-Балкария и Саратовская область. В 2022 году завершить текущую программу переселения граждан планируют Астраханская, Воронежская области, Камчатский и Приморский края, сообщили в пресс-службе.

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