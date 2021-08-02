До конца года планируется подать иск о водной блокаде Крыма со стороны Украины

08:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочая группа, которая работает над сбором материалов и подготовкой иска к Украине за ущерб, нанесенный водной блокадой Крыма, планирует подать документы в суд до конца года, сообщил ТАСС глава комитета по законодательству регионального Госсовета Крыма Сергей Трофимов.



"Я думаю, да", - ответил собеседник на вопрос о том, удастся ли собрать материалы и подать иск до конца года.



Трофимов пояснил, что сейчас ведется очень кропотливая работа по подтверждению ущерба. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, ущерб составляет около 1,5 трлн рублей. "Информация, которую будем подавать в арбитражный суд, подлежит очень четкой и кропотливой проверке, сбору огромного объема документов. Соответствующие поручения даны республиканским министерствам, чтобы каждая цифра имела обоснование, эта работа идет, но это требует времени", - добавил депутат.



