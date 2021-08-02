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Тимановская получила гуманитарную визу Польши и вскоре отправится в Варшаву

15:15 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в ближайшие дни прилетит в Варшаву после выдачи ей гуманитарной визы в посольстве Польши в Токио. Об этом в понедельник заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский, передает Польское агентство печати.

По его словам, белорусская спортсменка после консультаций с польскими дипломатами решила подать заявление на получение гуманитарной визы. "Такая виза сегодня ей уже была выдана. Благодаря этой визе она сможет прилететь в ближайшие дни в Варшаву", - сказал он.

Шинковский отметил, что Тимановская находится под опекой польских дипломатических и консульских служб. Ее также лично принял посол Польши в Японии. Замглавы польского МИД подчеркнул, что легкоатлетка "в данный момент находится в безопасности".

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