Тимановская получила гуманитарную визу Польши и вскоре отправится в Варшаву
15:15 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в ближайшие дни прилетит в Варшаву после выдачи ей гуманитарной визы в посольстве Польши в Токио. Об этом в понедельник заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский, передает Польское агентство печати.
По его словам, белорусская спортсменка после консультаций с польскими дипломатами решила подать заявление на получение гуманитарной визы. "Такая виза сегодня ей уже была выдана. Благодаря этой визе она сможет прилететь в ближайшие дни в Варшаву", - сказал он.
Шинковский отметил, что Тимановская находится под опекой польских дипломатических и консульских служб. Ее также лично принял посол Польши в Японии. Замглавы польского МИД подчеркнул, что легкоатлетка "в данный момент находится в безопасности".
НОВОСТИ
- 12:16 01.08.2021
- Тылу Вооруженных Сил 321-год
- 09:45 01.08.2021
- В ночь на 1 августа на границе Азербайджана и Армении снова шла стрельба
- 13:05 30.07.2021
- Лукашенко заявил, что при угрозе Союзному государству в Белоруссии могут разместить ВС РФ
- 12:20 30.07.2021
- Атомную подлодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду в Северодвинске
- 11:05 30.07.2021
- Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты завершилось неудачей
- 10:32 30.07.2021
- В Хакасии пьяный мужчина поджег пункт вакцинации Минобороны
- 21:20 29.07.2021
- Российские военные отправились на учения к границе с Афганистаном
- 12:32 29.07.2021
- Зеленский подписал законы о "национальном сопротивлении" и увеличении численности армии
- 12:24 29.07.2021
- Во время проведения Главного военно-морского парада инфицирования военнослужащих Covid-19 не допущено - Минобороны
- 13:05 28.07.2021
- Ситуация по периметру стран ШОС имеет тенденцию к обострению - Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать