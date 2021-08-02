Налоговый вычет на фитнес означает признание расходов на спорт социально значимыми, считает Романенко
18:40 02.08.2021
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«Появление налогового вычета на фитнес – признание того, что власти страны относят затраты на физкультуру и спорт к социально значимым, наравне с расходами на лечение и образование. Такие меры послужат вовлечению большего количества россиян в здоровый и активный образ жизни, что благоприятно скажется на здоровье общества в целом», — говорит парламентарий
Законом физлицам предоставляется возможность возвратить тринадцать процентов от потраченных на физкультурно-спортивные услуги сумм, максимальная сумма - до 120 тысяч рублей за год, новые правила касаются не только взрослых, но также детей, как родных и приёмных.
Для оформления налоговых вычет необходимо предоставить подтверждающие фактические расходы документы, а именно: кассовый чек и копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг. Поездки на соревнования, приобретение соответствующей экипировки и инвентаря, — все это весомые затраты для родителей, — говорит Роман Романенко. Он выразил уверенность, что государство “должно вкладываться в детский спорт и создавать условия для развития наших юных спортивных талантов. Помимо спортивной составляющей, это необходимо для формирования здорового образа жизни подрастающего поколения. Предлагаю возмещать из бюджета часть затрат родителей с двумя и более детьми на их занятия спортом”.
По словам парламентария, им разработан соответствующий законопроект, который он планирует вынести на рассмотрение профильного комитета Государственной думы.
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