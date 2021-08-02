Налоговый вычет на фитнес означает признание расходов на спорт социально значимыми, считает Романенко

18:40





Комментируя начало действия закона о возврате 13% затрат на фитнес, депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко предложил за расходы родителей на занятия детей в спортивных секциях увеличить кэшбэк до 50%.

«Появление налогового вычета на фитнес – признание того, что власти страны относят затраты на физкультуру и спорт к социально значимым, наравне с расходами на лечение и образование. Такие меры послужат вовлечению большего количества россиян в здоровый и активный образ жизни, что благоприятно скажется на здоровье общества в целом», — говорит парламентарий

Законом физлицам предоставляется возможность возвратить тринадцать процентов от потраченных на физкультурно-спортивные услуги сумм, максимальная сумма - до 120 тысяч рублей за год, новые правила касаются не только взрослых, но также детей, как родных и приёмных.

Для оформления налоговых вычет необходимо предоставить подтверждающие фактические расходы документы, а именно: кассовый чек и копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг. Поездки на соревнования, приобретение соответствующей экипировки и инвентаря, — все это весомые затраты для родителей, — говорит Роман Романенко. Он выразил уверенность, что государство “должно вкладываться в детский спорт и создавать условия для развития наших юных спортивных талантов. Помимо спортивной составляющей, это необходимо для формирования здорового образа жизни подрастающего поколения. Предлагаю возмещать из бюджета часть затрат родителей с двумя и более детьми на их занятия спортом”.

По словам парламентария, им разработан соответствующий законопроект, который он планирует вынести на рассмотрение профильного комитета Государственной думы.