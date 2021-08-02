Из-за инцидента с японским танкером посол Румынии вызван в МИД Ирана
20:10 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ходе встречи до румынского дипломата были доведены позиция Тегерана о безосновательности этих обвинений и протест против вызова посла Ирана в Бухаресте в МИД Румынии в связи с этим инцидентом.
В четверг японский танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания - оператор судна Zodiac Maritime ("Зодиак мэритайм") принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна.
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