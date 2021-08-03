Собянин обсудил на встрече с кандидатами «ЕР» роль партии в развитии страны

10:20

О роли Москвы и “Единой России” в развитии страны рассказал в блоге на своем персональном сайте Сергей Собянин.

«Надо постоянно двигаться вперед. Причем чем больше город, чем больше проблем - тем больше энергии и динамизма надо придавать, чтобы этот город двигался куда-то. Даже небольшие темпы движения и небольшие шаги вперед противопоказаны такому городу. Нужно в разы улучшать, тогда люди понимают, чувствуют, что что-то происходит. Мы живем не на острове, а в конкурентном пространстве. Конкурируем с другими городами мира, другими странами», — пишет в сообщении Собянин.

Отдельное внимание в сообщении уделяется миграции одаренных жителей столицы, о чем Сергей Собянин пишет «что если из Москвы уедет 100 тыс. человек, казалось бы, ну и подумаешь, из 12 млн куда-то 100 тыс. уедет. Но уехать могут 100 тыс. самых талантливых, самых креативных, а среди них, может, пара человек - гениальные. Нельзя, чтобы они уезжали, они должны оставаться у нас, здесь жить, рожать детей, думать о завтрашнем дне, инвестировать в этот город. А для этого нужно полное ощущение, что город тебя видит, чувствует, меняется ради тебя, что он самый крутой в мире - с одной стороны. С другой стороны - самый безопасный, тихий, спокойный, экологичный».

Сергей Собянин, говоря о партии “Единая Россия” подчеркнул, что в нее входят не только депутаты Государственной думы, «это депутаты местного самоуправления, городской думы, мэр города, его команда, команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами, защитой России от всяких внешних угроз, внутренних проблем и так далее. Большая команда. И другой силы, другой команды, как классик говорил, которая бы сказала: «А мы решим эти проблемы!», такой команды нет. Покритиковать - ну да, а команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, — такой нет», говорится в сообщении.