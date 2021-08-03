Крупнейшие за последние 40 лет военно-морские учения начинаются в США
14:20 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Учения Large Scale Exercise (LSE) 2021 продемонстрируют нашим соперникам, что вооруженные силы США сохраняют высокий уровень боеготовности благодаря, а не вопреки присутствию в разных уголках земного шара", - считает командование американского флота. Отмечается, что учения будут проходить в 17 часовых поясах, в них будут участвовать 5 военно-морских объединений (флотов) и 3 экспедиционных отряда Корпуса морской пехоты США.
К участию в маневрах, которые продлятся две недели, привлечено 36 кораблей, в том числе авианосцы и подлодки. Как пишет газета "Старз энд страйпс", эти учения должны показать способность американских вооруженных сил "одновременно справляться с вызовами" в отдаленных друг от друга частях Мирового океана, в том числе в Черном, Средиземном, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.
"LSE 2021 проверит навыки наших командиров по проведению разнообразных военно-морских операций на тактическом и стратегическом уровнях. К участию привлечен Корпус морской пехоты, что продемонстрирует возможности нашего флота проводить совместные операции как в открытом океане, так и в прибрежных водах", - заявили в командовании Шестого флота
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