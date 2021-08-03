0
0
171
НОВОСТИ

Крупнейшие за последние 40 лет военно-морские учения начинаются в США

14:20 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США во вторник начинают крупнейшие за последние 40 лет военно-морские учения с участием 36 кораблей и Корпуса морской пехоты в 17 часовых поясах. Об этом сообщило в понедельник командование Шестого флота США на своем сайте.

"Учения Large Scale Exercise (LSE) 2021 продемонстрируют нашим соперникам, что вооруженные силы США сохраняют высокий уровень боеготовности благодаря, а не вопреки присутствию в разных уголках земного шара", - считает командование американского флота. Отмечается, что учения будут проходить в 17 часовых поясах, в них будут участвовать 5 военно-морских объединений (флотов) и 3 экспедиционных отряда Корпуса морской пехоты США.

К участию в маневрах, которые продлятся две недели, привлечено 36 кораблей, в том числе авианосцы и подлодки. Как пишет газета "Старз энд страйпс", эти учения должны показать способность американских вооруженных сил "одновременно справляться с вызовами" в отдаленных друг от друга частях Мирового океана, в том числе в Черном, Средиземном, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

"LSE 2021 проверит навыки наших командиров по проведению разнообразных военно-морских операций на тактическом и стратегическом уровнях. К участию привлечен Корпус морской пехоты, что продемонстрирует возможности нашего флота проводить совместные операции как в открытом океане, так и в прибрежных водах", - заявили в командовании Шестого флота

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:25 03.08.2021
Ученый Мажуга: Российские университеты дают ответы на глобальные вызовы
0
142
14:10 03.08.2021
В Ирак возвращены более 17 тыс. артефактов вывезенных нелегально - МИД
0
187
13:20 03.08.2021
Зеленский вновь пообещал вернуть Крым Украине и назвал "своей землей"
0
273
13:10 03.08.2021
В странах Западной Европы вспышка COVID-19 пошла на спад
0
241
12:20 03.08.2021
В боях в провинции Афганистана погибли около 40 мирных жителей
0
269
12:10 03.08.2021
В Подмосковье столкнулись пять легковушек и автобус, два человека пострадали
0
322
11:30 03.08.2021
С конца апреля в Москве зафиксированы минимальные число случаев заболевания COVID-19
0
333
11:20 03.08.2021
После ДТП на юге Турции четверо россиян остаются в тяжелом состоянии
0
337
11:10 03.08.2021
Из-за подъема воды на участке Транссиба в Амурской области РЖД ограничили движение поездов
0
322
10:20 03.08.2021
Собянин обсудил на встрече с кандидатами «ЕР» роль партии в развитии страны
0
349

Возврат к списку