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По делу о гибели моряков судна "Онега" в Петербурге задержан зампредседателя колхоза

10:10 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи задержали в Санкт-Петербурге зампредседателя рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина, подозреваемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель моряков затонувшего судна "Онега". Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел (с дислокацией в Санкт-Петербурге) Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержан заместитель председателя рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала Марковская.

Следствием установлено, что в декабре 2020 года капитан судна "Онега", принадлежащего Рыболовецкому колхозу имени М. И. Калинина, при осуществлении рыбного промысла в акватории Баренцева моря, сообщил подозреваемому о сложной погодно-климатической обстановке в районе нахождения судна и постоянном процессе его обледенения.

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