По делу о гибели моряков судна "Онега" в Петербурге задержан зампредседателя колхоза
10:10 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Третьим отделом по расследованию особо важных дел (с дислокацией в Санкт-Петербурге) Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержан заместитель председателя рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала Марковская.
Следствием установлено, что в декабре 2020 года капитан судна "Онега", принадлежащего Рыболовецкому колхозу имени М. И. Калинина, при осуществлении рыбного промысла в акватории Баренцева моря, сообщил подозреваемому о сложной погодно-климатической обстановке в районе нахождения судна и постоянном процессе его обледенения.
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