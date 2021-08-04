На восстановление аграрной инфраструктуры после наводнения власти Китая выделили $74 млн

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая выделило из госбюджета 480 млн юаней (около 74 млн долл. США) для финансирования работ по восстановлению пострадавшей от наводнений аграрной инфраструктуры. Об этом сообщило в среду министерство финансов страны.



Как уточняется в распространенном заявлении Минфина КНР, власти намерены оказать поддержку ряду хозяйственных объектов на территории 12 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения, где масштабы бедствия достигают наиболее крупных размеров. Прежде всего речь идет о центральной провинции Хэнань, где в результате наводнений, по официальным данным, погибли более 300 человек.



