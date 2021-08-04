Решение о признании ФБК экстремистской организацией утвердил апелляционный суд
18:15 04.08.2021
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в России НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального", передает корр. ТАСС.
"Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции - без изменения", - огласил постановление судья. Таким образом, решение суда вступило в законную силу.
НОВОСТИ
- 18:19 04.08.2021
- Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов - Косачев
- 18:11 04.08.2021
- Наблюдателей от ОБСЕ на выборах в Госдуму не будет
- 17:30 04.08.2021
- Олег Леонов: Центру Москвы нужны зоны, свободные от каршеринга
- 17:25 04.08.2021
- Россия с 4-го августа возобновляет выдачу виз гражданам Франции
- 16:57 04.08.2021
- Опубликованы материалы международного саммита по компьютерному зрению Machines Can See 2021
- 16:45 04.08.2021
- Стоимость нефти марки Brent снижается
- 16:15 04.08.2021
- Иран совсем скоро получит материалы для создания ядерного оружия - Минобороны Израиля
- 16:13 04.08.2021
- СберБанк предложил рекордно низкие ставки по рефинансированию
- 16:01 04.08.2021
- Власти Москвы пока не собираются снимать запрет на массовые мероприятия - СМИ
- 15:18 04.08.2021
- РФПИ сообщает, что процесс одобрения ЕМА "Спутника V" идет позитивно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать