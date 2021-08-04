Решение о признании ФБК экстремистской организацией утвердил апелляционный суд

18:15

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в России НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального", передает корр. ТАСС.

"Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции - без изменения", - огласил постановление судья. Таким образом, решение суда вступило в законную силу.