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НОВОСТИ

Решение о признании ФБК экстремистской организацией утвердил апелляционный суд

18:15 04.08.2021

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в России НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального", передает корр. ТАСС.

"Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции - без изменения", - огласил постановление судья. Таким образом, решение суда вступило в законную силу.

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