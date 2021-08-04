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"Мосгортранс" снял с должности начальника службы по безопасности движения после ДТП с автобусом

20:00 04.08.2021 Источник: Интерфакс

Начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс" снят со своей должности, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

"В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранён начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс", - говорится в сообщении.

В среду на Боровском шоссе в Москве произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них двое детей и беременная женщина. "Состояние всех пострадавших в настоящее время стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь", - заявили в департаменте.

Там пояснили, что ГУП "Мосгортранс" окажет потерпевшим всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат.

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