"Мосгортранс" снял с должности начальника службы по безопасности движения после ДТП с автобусом
20:00 04.08.2021 Источник: Интерфакс
Начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс" снят со своей должности, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.
"В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранён начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс", - говорится в сообщении.
В среду на Боровском шоссе в Москве произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них двое детей и беременная женщина. "Состояние всех пострадавших в настоящее время стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь", - заявили в департаменте.
Там пояснили, что ГУП "Мосгортранс" окажет потерпевшим всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат.
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