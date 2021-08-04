Цены на бензин растут уже 11 недель почти по всей стране - исследование
20:20 04.08.2021 Источник: Интерфакс
Розничные цены на бензин по всей России растут 11-ю неделю подряд, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.
На прошлой неделе, за которую приводится статистика (22-29 июля), цены на топливо росли во всех регионах страны, кроме Дальнего Востока и Сибири. На предыдущей неделе бензин дорожал во всех субъектах без исключения. В большинстве регионов рост цен не превышал 20 копеек.
В республике Тыва, где цены отличаются крайней нестабильностью, стоимость Аи-92 за неделю снизилась на 31 копейку, Аи-95 - выросла на 1 рубль за литр. В Крыму бензин за неделю подорожал ещё на 24-26 копеек, в Севастополе - всего на 5-6 копеек.
В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 увеличилась в России на 6 копеек - до 45,85 руб./л, Аи-95 - на 7 коп., до 49,28 руб./л. Средняя по стране цена на летнее дизтопливо за неделю подросла на 6 копеек и составила 50,6 руб./л. По данным ЦДУ, рост цен на АЗС в России продолжается больше двух месяцев подряд.
НОВОСТИ
- 20:45 04.08.2021
- Украина заверила, что примет меры для безопасного голосования в диппредставительствах РФ - Памфилова
- 20:20 04.08.2021
- Сбер встретил чемпионов и призеров Токио
- 20:00 04.08.2021
- "Мосгортранс" снял с должности начальника службы по безопасности движения после ДТП с автобусом
- 18:19 04.08.2021
- Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов - Косачев
- 18:15 04.08.2021
- Решение о признании ФБК экстремистской организацией утвердил апелляционный суд
- 18:11 04.08.2021
- Наблюдателей от ОБСЕ на выборах в Госдуму не будет
- 17:30 04.08.2021
- Олег Леонов: Центру Москвы нужны зоны, свободные от каршеринга
- 17:25 04.08.2021
- Россия с 4-го августа возобновляет выдачу виз гражданам Франции
- 16:57 04.08.2021
- Опубликованы материалы международного саммита по компьютерному зрению Machines Can See 2021
- 16:45 04.08.2021
- Стоимость нефти марки Brent снижается
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать