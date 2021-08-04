Цены на бензин растут уже 11 недель почти по всей стране - исследование

20:20 Источник: Интерфакс

Розничные цены на бензин по всей России растут 11-ю неделю подряд, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

На прошлой неделе, за которую приводится статистика (22-29 июля), цены на топливо росли во всех регионах страны, кроме Дальнего Востока и Сибири. На предыдущей неделе бензин дорожал во всех субъектах без исключения. В большинстве регионов рост цен не превышал 20 копеек.

В республике Тыва, где цены отличаются крайней нестабильностью, стоимость Аи-92 за неделю снизилась на 31 копейку, Аи-95 - выросла на 1 рубль за литр. В Крыму бензин за неделю подорожал ещё на 24-26 копеек, в Севастополе - всего на 5-6 копеек.

В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 увеличилась в России на 6 копеек - до 45,85 руб./л, Аи-95 - на 7 коп., до 49,28 руб./л. Средняя по стране цена на летнее дизтопливо за неделю подросла на 6 копеек и составила 50,6 руб./л. По данным ЦДУ, рост цен на АЗС в России продолжается больше двух месяцев подряд.