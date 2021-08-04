ВОЗ констатирует стабилизацию и медленное снижение случаев заражения COVID-19 в России

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует стабилизацию и медленное снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией в России. Об этом заявила в среду представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, [чем] меньше население, [тем] меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение", - сказала она.