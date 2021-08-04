В Грации в экстремальную жару смог тушить пожары только российский Бе-200ЧС - СМИ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский Бе-200ЧС - единственный самолет, который смог сбрасывать воду в условиях экстремальной жары в греческой области Аттика, он в буквальном смысле спас районы Афин от катастрофы из-за пожара. Такое мнение выразил в среду греческий информационный сайт Ieidiseis.gr.

Во вторник с 14:30 до 21:00 (совпадает с мск) "Бериев-200" (Бе-200ЧС) произвел 35 сбросов воды, вылив в общей сложности более 400 тонн. Самолеты Canadair ("Канадэр") не участвовали в тушении пожаров в селе Варибоби, так как они не могут действовать при температуре выше 38 градусов, указывает сайт.