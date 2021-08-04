В Грации в экстремальную жару смог тушить пожары только российский Бе-200ЧС - СМИ
22:00 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский Бе-200ЧС - единственный самолет, который смог сбрасывать воду в условиях экстремальной жары в греческой области Аттика, он в буквальном смысле спас районы Афин от катастрофы из-за пожара. Такое мнение выразил в среду греческий информационный сайт Ieidiseis.gr.
Во вторник с 14:30 до 21:00 (совпадает с мск) "Бериев-200" (Бе-200ЧС) произвел 35 сбросов воды, вылив в общей сложности более 400 тонн. Самолеты Canadair ("Канадэр") не участвовали в тушении пожаров в селе Варибоби, так как они не могут действовать при температуре выше 38 градусов, указывает сайт.
Новости
- 21:45 04.08.2021
- МКС не пострадала из-за инцидента с двигателями модуля "Наука" - NASA
- 21:15 04.08.2021
- ВОЗ констатирует стабилизацию и медленное снижение случаев заражения COVID-19 в России
- 21:00 04.08.2021
- Минфин РФ ни в каком виде не рассматривает введение налога на мясо
- 20:45 04.08.2021
- Украина заверила, что примет меры для безопасного голосования в диппредставительствах РФ - Памфилова
- 20:20 04.08.2021
- Сбер встретил чемпионов и призеров Токио
- 20:20 04.08.2021
- Цены на бензин растут уже 11 недель почти по всей стране - исследование
- 20:00 04.08.2021
- "Мосгортранс" снял с должности начальника службы по безопасности движения после ДТП с автобусом
- 18:19 04.08.2021
- Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов - Косачев
- 18:15 04.08.2021
- Решение о признании ФБК экстремистской организацией утвердил апелляционный суд
- 18:11 04.08.2021
- Наблюдателей от ОБСЕ на выборах в Госдуму не будет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать