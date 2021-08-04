В Москве разыграли еще 5 автомобилей среди привившихся от COVID-19

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Еще пять автомобилей были разыграны в Москве между участниками программы вакцинации против COVID-19. Телеканал "Москва 24" транслировал розыгрыш в прямом эфире, а имена победителей назвал певец Марк Тишман. Пять горожан, которых выбрал компьютер, привились первым компонентом вакцины в период с 26 июля по 1 августа. Это Иван Дмитриевич, Александр Михайлович, Азим, Валентина Леонидовна и Валентина Степановна – их фамилии не называют по правилам розыгрыша. Организаторы выйдут на связь с победителями по номеру +7 (495) 870-36-00, чтобы сообщить им, как забрать автомобиль. Желающие могут также проверить не выиграли ли они, при помощи специального сервиса на mos.ru – там нужно ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Напомним, 13 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске специальной программы стимулирования вакцинации против ковида – раз в неделю среди жителей столицы разыгрывают пять автомобилей стоимостью около миллиона рублей. Участвовать в акции могут граждане старше 18 лет, которые с 14 июня по 15 августа сделают прививку. Дополнительной регистрирации не предусмотрено, поскольку вакцинированные москвичи автоматически становятся участниками розыгрыша после заполнении анкеты вакцинированного.

Кроме того, москвичи старше 60 лет принимают участие в беспроигрышной лотерее «Миллион призов», в ходе которой после первой прививки можно получить бонусную карту на 1 000 рублей или промокод на ту же сумму.