Из-за соблюдения мер профилактики в этом году может не быть эпидемии гриппа - иммунолог

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может избежать эпидемии гриппа в этом году при продолжении соблюдения мер профилактики, введенных для борьбы с коронавирусом, заявил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.



"Я думаю, грипп "напугается" коронавируса и не придет. Таких мер противоэпидемических не было ни при одной эпидемии гриппа. Масок и изоляции достаточно, и поэтому грипп вообще не развился. Его год и не было", - сказал эксперт.



При этом при отмене масочного режима грипп может вернуться, предположил иммунолог, однако в данном случае поможет вакцинация. "В этом году, если маски отменим, может грипп прийти. И ничего страшного, сколько мы их пережили? Будут вакцинировать от гриппа", - сказал собеседник агентства, добавив, что вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции лучше развести на месяц, чтобы введение вакцинных препаратов не пересекалось.



