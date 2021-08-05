Из-за соблюдения мер профилактики в этом году может не быть эпидемии гриппа - иммунолог
08:30 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я думаю, грипп "напугается" коронавируса и не придет. Таких мер противоэпидемических не было ни при одной эпидемии гриппа. Масок и изоляции достаточно, и поэтому грипп вообще не развился. Его год и не было", - сказал эксперт.
При этом при отмене масочного режима грипп может вернуться, предположил иммунолог, однако в данном случае поможет вакцинация. "В этом году, если маски отменим, может грипп прийти. И ничего страшного, сколько мы их пережили? Будут вакцинировать от гриппа", - сказал собеседник агентства, добавив, что вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции лучше развести на месяц, чтобы введение вакцинных препаратов не пересекалось.
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