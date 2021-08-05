0
0
71
НОВОСТИ

Из-за соблюдения мер профилактики в этом году может не быть эпидемии гриппа - иммунолог

08:30 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может избежать эпидемии гриппа в этом году при продолжении соблюдения мер профилактики, введенных для борьбы с коронавирусом, заявил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Я думаю, грипп "напугается" коронавируса и не придет. Таких мер противоэпидемических не было ни при одной эпидемии гриппа. Масок и изоляции достаточно, и поэтому грипп вообще не развился. Его год и не было", - сказал эксперт.

При этом при отмене масочного режима грипп может вернуться, предположил иммунолог, однако в данном случае поможет вакцинация. "В этом году, если маски отменим, может грипп прийти. И ничего страшного, сколько мы их пережили? Будут вакцинировать от гриппа", - сказал собеседник агентства, добавив, что вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции лучше развести на месяц, чтобы введение вакцинных препаратов не пересекалось.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 04.08.2021
Украина получит от Британии два тральщика которым уже по 20 лет
0
193
16:15 04.08.2021
Иран совсем скоро получит материалы для создания ядерного оружия - Минобороны Израиля
0
252
12:16 01.08.2021
Тылу Вооруженных Сил 321-год
0
842
09:45 01.08.2021
В ночь на 1 августа на границе Азербайджана и Армении снова шла стрельба
0
847
13:05 30.07.2021
Лукашенко заявил, что при угрозе Союзному государству в Белоруссии могут разместить ВС РФ
0
1142
12:20 30.07.2021
Атомную подлодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду в Северодвинске
0
1181
11:05 30.07.2021
Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты завершилось неудачей
0
1177
10:32 30.07.2021
В Хакасии пьяный мужчина поджег пункт вакцинации Минобороны
0
1150
21:20 29.07.2021
Российские военные отправились на учения к границе с Афганистаном
0
1288
12:32 29.07.2021
Зеленский подписал законы о "национальном сопротивлении" и увеличении численности армии
0
1325

Возврат к списку