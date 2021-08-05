В Приамурье прибыла группа спасателей для ликвидаций последствий паводка
10:20 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В связи со сложной гидрологической обстановкой в Амурскую область для оказания помощи населению на самолете Ил-76 прибыли спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России. По прибытии спасатели направлены в Белогорск, село Владимировка Благовещенского района, село Константиновка Константиновского района и село Норск Селемджинского района", - говорится в сообщении.
Спасатели оснащены оборудованием, необходимым для проведения спасательных работ и автономного проживания в полевых условиях, и плавательными средствами. Им предстоит проводить берегоукрепительные работы и эвакуацию, оказывать адресную помощь населению.
"Главная задача - не допустить гибели людей, чтобы прохождение паводка по территории области повлекло наименьшие потери", - цитирует пресс-служба слова начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова.
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