МИД России выразил сожаление в связи с отказом ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в РФ

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

"Выражаем сожаление в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ отказаться от направления в РФ миссии по наблюдению за выборами", - сказал он.