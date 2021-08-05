МИД России выразил сожаление в связи с отказом ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в РФ
16:20 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.
"Выражаем сожаление в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ отказаться от направления в РФ миссии по наблюдению за выборами", - сказал он.
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