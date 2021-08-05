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Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением до 1 млн человек

17:00 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря - городов с населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности", - сказал он в четверг на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

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