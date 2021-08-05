Эстония готова применять оружие против лиц, пересекающих границу незаконно
17:10 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Департамент полиции и погранохраны Эстонии готов к возможному массовому наплыву нелегальных мигрантов. У пограничников есть право применять силу для пресечения попыток незаконного пересечения границы, заявил в четверг министр внутренних дел республики Кристьян Яани.
"Независимо от того, что Эстония сейчас не сталкивается с давлением в связи с нелегальной миграцией, мы провели очень большую подготовку, чтобы ее предотвратить", - передает его слова портал Эстонского телевидения и радио И- эр-эр. "Эстонское государство обязано всесторонне препятствовать незаконному пересечению границы и задерживать лиц, которые пересекли границу незаконно", - добавил он.
Глава МВД подчеркнул, что когда пограничники видят человека, который пересекает границу в неположенном месте, то сначала его предостерегают и сообщают, что он нарушает закон. "Если человек не подчиняется устному предупреждению, то у нас есть право применять силу и принуждение", - предупредил он. По его словам, пограничники в случае необходимости могут применять такие спецсредства, как огнестрельное оружие, резиновые дубинки или электрошокеры.
НОВОСТИ
- 17:40 05.08.2021
- Конституционный совет Франции утвердил "ковидные пропуска" для посещения кафе и ресторанов
- 17:35 05.08.2021
- За три дня москвичи подали 300 тыс заявлений на онлайн-голосование в сентябре
- 17:06 05.08.2021
- Светлана Разворотнева: важнейшая задача государства – обеспечить россиян жильем
- 17:05 05.08.2021
- Собянин оценил ход реализации городских программ в Северном Медведкове
- 17:00 05.08.2021
- Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением до 1 млн человек
- 16:45 05.08.2021
- В России потепление идет в 2,8 раза быстрее, чем в мире - Минприроды
- 16:35 05.08.2021
- Китай собирается предоставить миру 2 млрд доз вакцины от COVID-19
- 16:20 05.08.2021
- МИД России выразил сожаление в связи с отказом ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в РФ
- 16:10 05.08.2021
- Почти 39 млн человек в России привито от COVID-19 - Мурашко
- 15:57 05.08.2021
- Заявление на онлайн-голосование 17-19 сентября уже подали 300 тыс москвичей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать