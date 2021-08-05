Эстония готова применять оружие против лиц, пересекающих границу незаконно

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Департамент полиции и погранохраны Эстонии готов к возможному массовому наплыву нелегальных мигрантов. У пограничников есть право применять силу для пресечения попыток незаконного пересечения границы, заявил в четверг министр внутренних дел республики Кристьян Яани.

"Независимо от того, что Эстония сейчас не сталкивается с давлением в связи с нелегальной миграцией, мы провели очень большую подготовку, чтобы ее предотвратить", - передает его слова портал Эстонского телевидения и радио И- эр-эр. "Эстонское государство обязано всесторонне препятствовать незаконному пересечению границы и задерживать лиц, которые пересекли границу незаконно", - добавил он.

Глава МВД подчеркнул, что когда пограничники видят человека, который пересекает границу в неположенном месте, то сначала его предостерегают и сообщают, что он нарушает закон. "Если человек не подчиняется устному предупреждению, то у нас есть право применять силу и принуждение", - предупредил он. По его словам, пограничники в случае необходимости могут применять такие спецсредства, как огнестрельное оружие, резиновые дубинки или электрошокеры.

