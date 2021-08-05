0
0
79
НОВОСТИ

Эстония готова применять оружие против лиц, пересекающих границу незаконно

17:10 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Департамент полиции и погранохраны Эстонии готов к возможному массовому наплыву нелегальных мигрантов. У пограничников есть право применять силу для пресечения попыток незаконного пересечения границы, заявил в четверг министр внутренних дел республики Кристьян Яани.

"Независимо от того, что Эстония сейчас не сталкивается с давлением в связи с нелегальной миграцией, мы провели очень большую подготовку, чтобы ее предотвратить", - передает его слова портал Эстонского телевидения и радио И- эр-эр. "Эстонское государство обязано всесторонне препятствовать незаконному пересечению границы и задерживать лиц, которые пересекли границу незаконно", - добавил он.

Глава МВД подчеркнул, что когда пограничники видят человека, который пересекает границу в неположенном месте, то сначала его предостерегают и сообщают, что он нарушает закон. "Если человек не подчиняется устному предупреждению, то у нас есть право применять силу и принуждение", - предупредил он. По его словам, пограничники в случае необходимости могут применять такие спецсредства, как огнестрельное оружие, резиновые дубинки или электрошокеры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 05.08.2021
Конституционный совет Франции утвердил "ковидные пропуска" для посещения кафе и ресторанов
0
85
17:35 05.08.2021
За три дня москвичи подали 300 тыс заявлений на онлайн-голосование в сентябре
0
93
17:06 05.08.2021
Светлана Разворотнева: важнейшая задача государства – обеспечить россиян жильем
0
133
17:05 05.08.2021
Собянин оценил ход реализации городских программ в Северном Медведкове
0
124
17:00 05.08.2021
Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением до 1 млн человек
0
176
16:45 05.08.2021
В России потепление идет в 2,8 раза быстрее, чем в мире - Минприроды
0
184
16:35 05.08.2021
Китай собирается предоставить миру 2 млрд доз вакцины от COVID-19
0
190
16:20 05.08.2021
МИД России выразил сожаление в связи с отказом ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в РФ
0
213
16:10 05.08.2021
Почти 39 млн человек в России привито от COVID-19 - Мурашко
0
200
15:57 05.08.2021
Заявление на онлайн-голосование 17-19 сентября уже подали 300 тыс москвичей
0
206

Возврат к списку