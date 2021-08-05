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Необходимо ужесточить ответственность за киберпреступления – эксперты

19:36 05.08.2021

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Фото пресс-службы Общественной платы Москвы
Совершенствование российских законов в сфере киберпреступлений и повышение цифровой грамотности населения  - два основных момента для пресечения деятельности интернет-мошенников. К  такому выводу пришли  участники круглого стола по теме "Кибербезопасность и цифровая грамотность населения", состоявшегося 5 августа на площадке Общественной палаты Москвы. 

 Тележурналист и общественный деятель  Тимофей Баженов, рассматривая механизм киберпреступлений и соответствующие меры воздействия, подчеркнул, что “В первую очередь, нужно ужесточить наказание за телефонное и кибермошенничество. Телефонных мошенников нужно сажать в тюрьму. Не только телефонных, но и компьютерных”. Им предложен ряд мер пресечения за преступления в интернет-сфере и озвучены инициативы по дополнению УК РФ, к примеру, в зависимости от тяжести  совершенного преступления он предлагает увеличить ответственность, предусмотренную статьей 159.6. УК РФ “Мошенничество в сфере компьютерной информации”, от 5 до 15 лет. Также, им внесено предложение  считать отягчающим обстоятельством преступные действия против социально-незащищенного слоя населения, а также лиц старше 60 лет. 

 Александр Мажуга, ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева, член Совета по науке при Департаменте образования и науки города Москвы, обращает внимание, что для продуктивной борьбы с интернет-преступностью необходимо поднимать и развивать уровень цифровой грамотности жителей России. По его мнению, просвещение граждан  необходимо  начинать с самого начала, со школы, для чего следует в предмет “Информатика” добавить дисциплину, связанную с цифровой безопасностью. 
 “Это можно сделать как в рамках Закона об образовании РФ, так и в рамках московской образовательной программы. <…> Необходимо сделать так, чтобы у несовершеннолетних граждан был цифровой иммунитет, чтобы они сами могли распознавать нежелательный контент”, – объяснил ректор РХТУ.

 Похожую идею высказала  председатель Комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям Общественной палаты Ольга Кириллова, заявив о необходимости распространения образовательной программы среди сотрудников правоохранительных органов:  «Полиции на сегодняшний день приходится сталкиваться с абсолютно новыми технологиями. <…> Есть много технических моментов, которыми обычный выпускник юридического профиля не владеет, не знает их. Уже звучала идея на уровне МВД о необходимости создания подразделений по борьбе с киберпреступлениями. Но мало их создать, должна быть постоянная стажировка с изучением тех передовых технологий, которые используются мошенниками»

 Начальник полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка отметил переход преступности во Всемирную паутину:  «За период с 2015 по 2021 годы количество преступлений данного вида увеличилось в 27 раз, а за последние три года – почти в четыре. <…> На сегодняшний момент каждое третье преступление, совершенное на территории Москвы, – это преступление, совершенное с помощью IT-технологий». По его мнению, портрет мошенника трансформируется от любознательного хакера до матерого преступника, который рассматривает IT-технологии как средство обогащения.

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