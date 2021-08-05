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Прокачка по газопроводу "Ямал - Европа" упала более чем в 2 раза - Gascade

20:10 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа" упала более чем в 2 раза на фоне пожара на заводе "Газпром переработки" в ЯНАО по подготовке конденсата к транспорту. Это следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

По данным Gascade, в период с 18:00 до 19:00 мск прокачка газа по "Ямал - Европа" упала до чуть более 1 млн кубометров в час. До этого момента в течение сегодняшнего дня прокачка держалась на уровне чуть более 2,1 млн кубометров в час.

Ранее в четверг произошел пожар на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, он локализован, пострадавших нет. Работы на объекте были прекращены, конденсат перекрыт.

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