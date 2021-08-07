0
0
64
НОВОСТИ

Баженов: бороться с лесными пожарами можно увеличив финансирование и усилив роль общественных инспекторов

18:43 07.08.2021

Увеличение финансирования программ по борьбе с пожарами предотвратит массовое распространение огня и уменьшит наносимый им ущерб, уверен телеведущий, общественник Тимофей Баженов. По его словам, объём субвенций, согласно предложению Рослесхоза, планируется повысить с 33 до 93 млрд руб. в год. «Лесные пожары наносят серьёзный ущерб как экономике, так и экологии нашей страны, - говорит Баженов. - Возгорания меняют экосистему территории, загрязняют воздух, в огне гибнут редкие виды животных и растений. При борьбе с лесными пожарами затраты обязательно окупят себя, поскольку ущерб от огня и долгосрочные последствия значительно превышает суммы, которые необходимы на их тушение. Но нужно помнить, что одной из самых частых причин пожара является человеческий фактор, и только лишь увеличения субвенций на тушение пожаров недостаточно, нужна полномасштабная профилактическая работа, работа по экопросвещению, которая должна начинаться со школьной скамьи».

По мнению общественника, нужно усилить контроль гражданских активистов за охраной окружающей среды. Баженов предложил вернуть программу подготовки общественных инспекторов по охране окружающей среды, которые смогут вести просветительскую деятельность в сфере экологии. При этом господдержка общественного контроля, по мнению телеведущего, должна учитывать положения Стратегии национальной безопасности, подписанной в минувшем июле.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:10 07.08.2021
Из-за повышенной температуры 16 детей с поезда Мурманск-Адлер отправили на обследование
0
18
18:20 07.08.2021
На акции протеста против санпропусков в Лионе полиция применила слезоточивый
0
119
18:10 07.08.2021
Трое участников массовой драки в Мытищах задержаны полицией
0
139
17:30 07.08.2021
Еще 38 нелегальных мигрантов задержаны латвийскими пограничниками на границе с Белоруссией
0
193
17:25 07.08.2021
Газопровод питающий котельную в Нижневартовске повредили при строительно-дорожных работах - ГУ МЧС
0
181
16:20 07.08.2021
В Иркутской области число задымленных населенных пунктов выросло до 417
0
222
16:10 07.08.2021
Дети, госпитализированные с поезда, находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести - Минздрав
0
246
15:20 07.08.2021
По факту отравления 21 ребенка в поезде Мурманск- Адлер возбуждено уголовное дело
0
293
15:10 07.08.2021
Из-за мутации штамма третья волна коронавируса более агрессивна - Мурашко
0
275
14:20 07.08.2021
Стратегически важный город Шеберган на севере Афганистана захвачен талибами
0
319

Возврат к списку