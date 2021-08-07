Баженов: бороться с лесными пожарами можно увеличив финансирование и усилив роль общественных инспекторов

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Увеличение финансирования программ по борьбе с пожарами предотвратит массовое распространение огня и уменьшит наносимый им ущерб, уверен телеведущий, общественник Тимофей Баженов. По его словам, объём субвенций, согласно предложению Рослесхоза, планируется повысить с 33 до 93 млрд руб. в год. «Лесные пожары наносят серьёзный ущерб как экономике, так и экологии нашей страны, - говорит Баженов. - Возгорания меняют экосистему территории, загрязняют воздух, в огне гибнут редкие виды животных и растений. При борьбе с лесными пожарами затраты обязательно окупят себя, поскольку ущерб от огня и долгосрочные последствия значительно превышает суммы, которые необходимы на их тушение. Но нужно помнить, что одной из самых частых причин пожара является человеческий фактор, и только лишь увеличения субвенций на тушение пожаров недостаточно, нужна полномасштабная профилактическая работа, работа по экопросвещению, которая должна начинаться со школьной скамьи».

По мнению общественника, нужно усилить контроль гражданских активистов за охраной окружающей среды. Баженов предложил вернуть программу подготовки общественных инспекторов по охране окружающей среды, которые смогут вести просветительскую деятельность в сфере экологии. При этом господдержка общественного контроля, по мнению телеведущего, должна учитывать положения Стратегии национальной безопасности, подписанной в минувшем июле.