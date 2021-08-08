Минобрнауки не будет заставлять студентов вакцинироваться

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобрнауки РФ не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, в том числе и от иностранцев. Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков в воскресенье в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет", - сказал он.

По словам министра, иностранные студенты, у которых имеется полис ОМС, при желании могут привиться. "Могут пройти вакцинацию за свой счет. Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы. Мы, Минобрнауки, такую рекомендацию вузам сделали", - отметил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала студентам привиться к началу учебного года.