Минобрнауки не будет заставлять студентов вакцинироваться
13:45 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобрнауки РФ не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, в том числе и от иностранцев. Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков в воскресенье в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет", - сказал он.
По словам министра, иностранные студенты, у которых имеется полис ОМС, при желании могут привиться. "Могут пройти вакцинацию за свой счет. Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы. Мы, Минобрнауки, такую рекомендацию вузам сделали", - отметил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала студентам привиться к началу учебного года.
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