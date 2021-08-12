За сутки рядом с Курилами произошло шесть землетрясений магнитудой до 5,0
09:30 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Магнитуда шести землетрясений составила от 2,5 до 5,0. Эпицентры располагались как рядом с южной группой Курильских островов, так и с северной", - рассказали в филиале.
По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.
НОВОСТИ
- 10:39 12.08.2021
- Среди привившихся со 2 по 8 августа москвичей разыграли еще пять автомобилей
- 10:20 12.08.2021
- Роспотребнадзор выявил превышение нормы ПДК химических веществ в Якутске почти в 20 раз
- 10:10 12.08.2021
- В ходе спецоперации в Екатеринбурге полиция задержала 30 человек с оружием и боеприпасами
- 09:40 12.08.2021
- После падения МИ-8 на Камчатке прокуратура начала проверку соблюдения безопасности полетов
- 09:20 12.08.2021
- Границы Новой Зеландии откроются в 2022 году с новыми правилами въезда в страну
- 09:10 12.08.2021
- Законопроект о запрете дистанционного образования в кабмине РФ не поддержали
- 08:35 12.08.2021
- У разведслубжы США нет единого мнения о происхождении коронавируса - СМИ
- 08:25 12.08.2021
- В реконструкции БАМа активно участвуют студенческие стройотряды - Шойгу
- 22:30 11.08.2021
- По мере восстановления экономики инфляция в США прекратит свой рост - Байден
- 22:20 11.08.2021
- Сергей Шойгу рассказал, почему служит Отечеству
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать