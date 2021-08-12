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За сутки рядом с Курилами произошло шесть землетрясений магнитудой до 5,0

09:30 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейсмологи за последние сутки зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) шесть землетрясений магнитудой до 5,0. Об этом в четверг сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда шести землетрясений составила от 2,5 до 5,0. Эпицентры располагались как рядом с южной группой Курильских островов, так и с северной", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.

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