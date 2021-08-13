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Утонувший в озере на Камчатке вертолет нашли на глубине около 110 метров

09:51 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глубоководные аппараты Минобороны РФ обнаружили вертолет Ми-8, упавший в озеро Курильское на Камчатке, на глубине около 110 метров. Об этом сообщил в пятницу губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Буквально несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен. Он находится на глубине 110-111 метров. У него отломана хвостовая часть, остальной корпус целый", - сказал Солодов в эфире канала "Россия-24".

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