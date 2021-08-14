На создание пожарных частей Забайкалью необходимо более 3 млрд рублей - губернатор

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Забайкальскому краю необходимо 3,6 млрд рублей на создание пожарных частей, чтобы покрыть большинство населенный пунктов региона. Ранее было принято решение о возведении 40 таких объектов, пока готово только три, сообщил губернатор края Александр Осипов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.



"Нами под руководством МЧС был разработан план, который предусматривает строительство 40 пожарных частей, три пожарные части мы построили. <…> Но надо 40. Решение профинансировать 3,6 млрд рублей не принято. Вы в мае 2019 такое поручение давали, пока окончательного решения не выработано. Просили бы, чтобы Вы поручение дали Минфину помочь с созданием пожарных частей", - сказал Осипов.



Глава Забайкалья добавил, что сегодня почти половина населенных пунктов края "не прикрыты нормативным образом силами пожарной охраны и силами МЧС".



