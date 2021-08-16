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НОВОСТИ

Олег Леонов отправил властям Москвы камень от снесенного в центре столицы дома

16:10 16.08.2021

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Фото Натальи Леоновой
Обломок исторического здания, которое не удалось спасти от уничтожения, передан Олегом Леоновым, куратором проекта “ЛизаАлерт”, урбанистами и неравнодушными москвичами в Департамент культурного наследия Москвы. Также они требуют предоставления охранного статуса 20 старинным зданиям, о чем ими направлено письмо в соответствующие органы за подписями 8 тысяч жителей столицы.

«Для меня, как и для большинства жителей столицы, слова о сохранении духа старой Москвы имеют особый смысл. Мы выросли на этих улицах, каждый дом для нас особенный, и мы хотим спасти и сохранить их все. Москвичи с особенным чувством относятся к родным улицам. Тысячи горожан приходили к нам, чтобы оставить свою подпись, предлагали варианты зданий, которые нужно спасти, у людей действительно болит душа за город», - рассказывает Олег Леонов.

Как считает общественник, статус объектов культурного наследия способен защитить уникальные строения от всевозможных “новшеств” и “переделок” хозяевами. В качестве напоминания о ценности исторических строений вместе с подписями был передан фрагмент здания начала двадцатого века, так как по мнению Олега Леонова, сохранением и спасением старинной Москвы нужно заниматься не откладывая.

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