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НОВОСТИ

Украинцы уменьшают объемы денежных переводов на родину более 2 лет подряд

15:00 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем частных денежных переводов из-за рубежа на Украину снижается более двух дет подряд. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на статистику Нацбанка Украины.

Отмечается, что в апреле объем переводов уменьшился на 13,5% год к году и составил $0,7 млрд. Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 9,7%, а другие поступившие через официальные каналы частные переводы снизились на 9,1%.

В целом по официальным каналам направлено на 9,4% переводов меньше, чем в апреле 2024 года, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 19% по сравнению с апрелем прошлого года.

Всего за январь — апрель текущего года объемы денежных переводов снизились на 16,7%.

СМИ напоминает, что объемы частных денежных переводов в 2024 году уменьшились по сравнению с 2023 годом на 15,2% и составили $9,6 млрд. Объемы частных денежных переводов в 2023 году уменьшились на 7,8% по сравнению с 2022 годом и составили $11,6 млрд.

При этом в 2021 году объем денежных переводов на Украину показал прирост на 25,4% и достиг $15,026 млрд.

Нацбанк не объясняет, с чем связано снижение показателей.

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