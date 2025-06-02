По делу о взятках в «Росатоме» арестовано имущество почти на 300 млн руб
15:50 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столичные суды и следственный орган наложили обеспечительные меры на недвижимость, денежные средства, ювелирные украшения и другие активы бывшего директора структурного подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова и его супруги, а также осужденного за дачу взятки бизнесмена Элгуджи Кокосадзе. В материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, говорится, что общая стоимость арестованного имущества осужденных за коррупцию Сахарова и Кокосадзе составляет более 284,4 млн рублей.
"Приговором Мещанского районного суда взяткополучатель Сахаров осужден на 12 лет колонии общего режима с семикратным штрафом (около 228,2 млн рублей - прим. ТАСС), а взяткодатель Кокосадзе - на 8 лет с трехкратным штрафом (около 98 млн рублей). Бизнесмен Кокосадзе взят под стражу в зале суда во время оглашения приговора", - сказал собеседник агентства.
27 ноября прошлого года Мещанский районный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении теперь уже бывшего директора структурного подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). .
28 марта 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Сахарова. Второй фигурант дела до приговора находился на скамье подсудимых под подпиской о невыезде.
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