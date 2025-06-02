Астана до сих пор не получила ответ из Киева по поводу атаки на КТК — МИД

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан до сих пор не получил ответ из Киева по поводу атаки БПЛА на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая произошла в этом году. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Из Киева мы ответ не получили. Естественно, мы довели свою обеспокоенность по этому вопросу, ожидаем ответа», — сказал он.

Украинские вооруженные формирования атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» КТК 17 февраля. По КТК, который проходит через территорию России и является международным консорциумом акционеров из РФ, США и Казахстана, нефть из Казахстана поставляется на мировые рынки. В результате объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ. В Минэнерго Казахстана тогда сообщали, что прокачку нефти возобновили, минуя эту станцию. В мае КТК завершил ремонт станции и запустил ее.