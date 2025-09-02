Хуситы утверждают, что атаковали Генеральный штаб армии Израиля
19:20 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотниками четыре объекта на территории Израиля, в том числе здание Генерального штаба. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
По его словам, ударам беспилотников также подверглись аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанция в Тель-Авиве. Как утверждает представитель сформированных хуситами вооруженных сил, атаки «успешно достигли своих целей».
НОВОСТИ
- 18:40 02.09.2025
- Пакистан «решительно настроен» укреплять двусторонние связи с Россией — премьер
- 18:00 02.09.2025
- Власти Украины подали в суд иск о прекращении деятельности УПЦ
- 17:32 02.09.2025
- Сербия намерена сохранять свой военный нейтралитет — Вучич
- 17:12 02.09.2025
- Мишустин потребовал не допустить замедления строительного сектора в России
- 17:00 02.09.2025
- Торговый оборот РФ и Пакистана снизился, нужно поработать над этим — Путин
- 16:32 02.09.2025
- ВСУ заблокировали жителей Купянска в городе и заставляют рыть окопы — ВГА
- 16:12 02.09.2025
- Соглашение о «Силе Сибири — 2» стало дипломатической победой Путина — Bloomberg
- 16:06 02.09.2025
- Жители СЗАО участвуют в сборе помощи для участников спецоперации
- 16:00 02.09.2025
- Группа россиян попала под камнепад на Эльбрусе
- 15:42 02.09.2025
- Сбер: Введение уголовной ответственности за дропперство дает положительный эффект
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать