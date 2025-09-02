0
НОВОСТИ

Хуситы утверждают, что атаковали Генеральный штаб армии Израиля

19:20 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотниками четыре объекта на территории Израиля, в том числе здание Генерального штаба. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, ударам беспилотников также подверглись аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанция в Тель-Авиве. Как утверждает представитель сформированных хуситами вооруженных сил, атаки «успешно достигли своих целей».

