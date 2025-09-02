Путин назвал хорошей инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин высоко оценил выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу по созданию более эффективной системы глобального управления.

Речь об этом зашла на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«Хорошая инициатива», — отметил Путин после того, как Лукашенко упомянул ее.