НОВОСТИ

Путин назвал хорошей инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению

21:20 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин высоко оценил выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином инициативу по созданию более эффективной системы глобального управления.

Речь об этом зашла на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«Хорошая инициатива», — отметил Путин после того, как Лукашенко упомянул ее.

