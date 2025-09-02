Власти Украины подали в суд иск о прекращении деятельности УПЦ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) подала иск в суд о прекращении деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил на брифинге глава ГСУЭСС Виктор Еленский.

«ГСУЭСС подала иск в суд о прекращении Киевской митрополии УПЦ как юридического лица», — сообщает пресс-служба ГСУЭСС по итогам брифинга Еленского на своей странице в соцсети.

«[После отказа УПЦ выполнить требования] было принято решение, что УПЦ не должна считаться частью украинской религиозной жизни, и о подаче заявления в суд. Эти шаги были предприняты <…>. Иск был подан в минувшую пятницу (29 августа — прим. ТАСС) в Высший административный суд Украины», — сказал он.

20 августа Еленский заявил, что если УПЦ не выполнит предписание, то ее признают аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ) и подадут иск в суд о прекращении ее деятельности. Ведомство требовало предоставить решение «высших органов церковной власти и управления» УПЦ о выходе из структуры РПЦ, а также об «утрате силы для УПЦ всех положений Устава РПЦ». Кроме этого, ГСУЭСС требовала представить документы «об отзыве священнослужителей, монахов, монахинь УПЦ из состава Священного Синода РПЦ, Архиерейского и Поместного соборов РПЦ, Межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ».

27 августа Госэтнополитики признало УПЦ аффилированной с РПЦ. Согласно закону «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», УПЦ через 60 дней досрочно лишится права на пользование государственным и коммунальным имуществом.