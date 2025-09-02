Польша попросила США пригласить ее в G20 — МИД

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша попросила США предоставить ей приглашение в G20 в следующем году. Об этом сообщил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский, находящийся с визитом в Майями.

«В связи с тем, что Польша вошла в клуб „триллионных экономик“ (страны с ВВП больше $1 трлн — прим. ТАСС), я попросил, чтобы США, будучи председателем G20 в 2026 году, пригласили нас в свои ряды», — заявил Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Ранее глава польского МИД заявлял о целях вступить в G20 до 2030 года.