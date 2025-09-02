0
Запад может потерпеть поражение в противостоянии с ШОС — президент Финляндии

20:00 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны «могут проиграть» Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не будут вести более сплоченную внешнюю политику. С таким заявлением выступил президент Финляндии Александер Стубб.

«Мой посыл, адресованный не только европейским коллегам, но и, в особенности, США, заключается в том, что, если мы не будем проводить более сплоченную и достойную внешнюю политику, особенно в отношении стран глобального Юга, таких как Индия, мы проиграем. Так что я думаю, что эта встреча в Китае (25-е заседание Совета глав государств ШОС — прим. ТАСС) <…> является хорошим напоминанием всему глобальному Западу, что стоит на кону», — заявил Стубб в ходе встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки.

По мнению финского президента, ШОС пытается «подорвать единство» западных стран.

