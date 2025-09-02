Сербия намерена сохранять свой военный нейтралитет — Вучич

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белград планирует сохранить свой нейтральный статус в будущем. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине.

«И мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш военный нейтралитет», — подчеркнул Вучич.