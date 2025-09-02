0
НОВОСТИ

Сербия намерена сохранять свой военный нейтралитет — Вучич

17:32 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белград планирует сохранить свой нейтральный статус в будущем. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине.

«И мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш военный нейтралитет», — подчеркнул Вучич.

18:00 02.09.2025
Власти Украины подали в суд иск о прекращении деятельности УПЦ
17:12 02.09.2025
Мишустин потребовал не допустить замедления строительного сектора в России
17:00 02.09.2025
Торговый оборот РФ и Пакистана снизился, нужно поработать над этим — Путин
16:32 02.09.2025
ВСУ заблокировали жителей Купянска в городе и заставляют рыть окопы — ВГА
16:12 02.09.2025
Соглашение о «Силе Сибири — 2» стало дипломатической победой Путина — Bloomberg
16:06 02.09.2025
Жители СЗАО участвуют в сборе помощи для участников спецоперации
16:00 02.09.2025
Группа россиян попала под камнепад на Эльбрусе
15:42 02.09.2025
Сбер: Введение уголовной ответственности за дропперство дает положительный эффект
15:38 02.09.2025
Сбер: Количество мошеннических звонков через мессенджеры с начала блокировок сократилось в 15 раз
15:35 02.09.2025
Сбер: Российские технологии кибербезопасности могут стать одной из важных статей экспорта наряду с нефтью и газом
