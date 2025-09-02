0
Мишустин потребовал не допустить замедления строительного сектора в России

17:12 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил постоянно держать на контроле ситуацию в строительном секторе, чтобы не допустить замедления набранных темпов.

«Очень важно постоянно держать на контроле ситуацию в строительном секторе. Эта сфера имеет большое значение для экономики, поскольку обеспечивает многих людей не только жильем, но и работой. В предыдущие годы она развивалась динамично, формируя в том числе неплохой запас прочности. Поэтому главное — не утратить накопленный потенциал, который прежде всего необходим, чтобы выполнить задачи национального проекта „Инфраструктура для жизни“, в том числе ввести к 2030 году более 660 млн кв. метров жилья, а также расселить не менее 6,2 млн кв. метров аварийного фонда», — сказал он на профильной стратегической сессии.

