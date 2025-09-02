Пакистан «решительно настроен» укреплять двусторонние связи с Россией — премьер
18:40 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на встрече с президентом России Владимиром Путиным выступил за укрепление двусторонних связей между странами.
«Наши отношения только улучшаются на протяжении последних многих лет. Во многом благодаря Вашей личной приверженности, Вашей личной заинтересованности. И хотел бы также сказать, что я решительно настроен на укрепление наших двусторонних связей», — сказал премьер исламской республики.
Он подчеркнул, что считает Путина «решительным лидером» и что сейчас Россия и Пакистан «движутся в правильном направлении». Шариф поблагодарил президента РФ за усилия «по балансировке ситуации» в Южной Азии. Премьер Пакистана также заявил, что уважает российско-индийские отношения и выразил надежду, что взаимодействие между Москвой и Исламабадом будет на таком же высоком уровне.
Помимо этого, Шариф принял приглашение Путина посетить Россию и принять участие в мероприятии в ноябре в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на уровне глав правительств. «Я буду крайне рад оказаться в России. Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о моментах моей юности», — сказал он.
