Пакистан «решительно настроен» укреплять двусторонние связи с Россией — премьер

18:40 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на встрече с президентом России Владимиром Путиным выступил за укрепление двусторонних связей между странами.

«Наши отношения только улучшаются на протяжении последних многих лет. Во многом благодаря Вашей личной приверженности, Вашей личной заинтересованности. И хотел бы также сказать, что я решительно настроен на укрепление наших двусторонних связей», — сказал премьер исламской республики.

Он подчеркнул, что считает Путина «решительным лидером» и что сейчас Россия и Пакистан «движутся в правильном направлении». Шариф поблагодарил президента РФ за усилия «по балансировке ситуации» в Южной Азии. Премьер Пакистана также заявил, что уважает российско-индийские отношения и выразил надежду, что взаимодействие между Москвой и Исламабадом будет на таком же высоком уровне.

Помимо этого, Шариф принял приглашение Путина посетить Россию и принять участие в мероприятии в ноябре в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на уровне глав правительств. «Я буду крайне рад оказаться в России. Уже в течение многих лет я не бывал в России, поэтому мне следует вновь оказаться в Москве и напомнить себе о моментах моей юности», — сказал он.

