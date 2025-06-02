Сбер, «Цифра» и ЦРТ создадут промышленную экосистему с помощью искусственного интеллекта

16:02

Сбер, «Цифра» и группа компаний ЦРТ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Партнерство направлено на внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта в промышленность с целью повышения эффективности производства, ускорения цифровой трансформации и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности.

Документ на конференции ЦИПР подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, генеральный директор группы компаний «Цифра» Михаил Аронсон и генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

Цель сотрудничества – интеграция нейросетевой модели GigaChat в платформу для управления производством ZIIoT от ГК «Цифра». Это позволит предложить рынку инновационные продукты с возможностями автоматического анализа производственных отчетов и технологической документации, диагностики отклонений и поломок с помощью ИИ, предложений по оптимизации производственных процессов на основе исторических и текущих данных, создания голосовых и текстовых помощников для производственного персонала. Платформа ZIIoT собирает, обрабатывает и анализирует производственные данные в реальном времени, а также предоставляет удобные инструменты для автоматизации бизнес-процессов, повышая эффективность и снижая издержки производства.

«Сегодня «Цифра» – один из ведущих российских разработчиков промышленного программного обеспечения, – отметил Андрей Белевцев. – Совместно с нашим партнером – компанией ЦРТ мы намерены реализовать масштабный проект по интеграции нейросетевой модели GigaChat в отечественную промышленную платформу. Мы убеждены, что применение технологий генеративного искусственного интеллекта способно значительно ускорить развитие промышленного сектора. Сбер уже реализовал несколько успешных проектов, которые демонстрируют высокую эффективность внедрения GigaChat в российском бизнесе и большой потенциал от интеграции данной технологии. Мы уверены, что внедрение нашей модели повысит эффективность процессов и качество предоставляемых услуг для клиентов».

«Наше сотрудничество – это важный этап на пути к созданию высокоинтеллектуальных производственных систем, – считает Михаил Аронсон. – Решения «Цифры» работают в критических для промышленных предприятиях сегментов инфраструктуры, поэтому мы искали партнера, который поддержит внедрение GenAI-модели на всем жизненном цикле проекта – от управления тем, как данные попадают в претрейн – до поставки и поддержки работы в составе наших решений. Так мы выбрали Сбер – прогрессивного технологического партнера, который разделяет наши высокие стандарты и контролирует всю последовательность этапов обучения нейросетевой модели GigaChat и готов оказать поддержку при ее внедрении. Интеграция GigaChat в ZIIoT выводит промышленную аналитику на качественно новый уровень. Данная инициатива позволяет существенно усилить функционирование платформы ZIIoT и ее аналитические дашборды за счет использования возможностей генеративного ИИ».

«Появление и стремительное развитие новейших решений на основе генеративного искусственного интеллекта требует экспертизы для корректной интеграции в существующую инфраструктуру, глубокого понимания процессов и специфики бизнеса, – сказал Дмитрий Дырмовский. – Соглашение с компанией «Цифра» открывает новые возможности совместной работы в части генеративного искусственного интеллекта. Команда ЦРТ применила многолетнюю экспертизу работы с крупным бизнесом, объединила собственные новейшие научные разработки, NLU-подходы и алгоритмы обработки естественного языка с возможностями нейросетевой модели GigaChat, чтобы компания «Цифра» могла использовать современные технологии для роста бизнеса. Группа ЦРТ продолжает консолидировать усилия и делиться опытом, чтобы внедрение передовых GenAI-решений для наших клиентов и партнеров стало простым, комфортным и эффективным».