Холодная погода и мокрый снег ожидаются в ряде регионов РФ — Вильфанд
09:00 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Холодная погода — на 4-8 градусов ниже нормы — ожидается в регионах Урала, Поволжья и Сибири. Температура ночью в этих субъектах опустится до плюс 3-4 градусов, при этом ожидается мокрый снег, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«По-настоящему холодная погода, на 4-8 градусов ниже нормы, ожидается на Урале с субботы. Температура на 4 градуса ниже нормы прогнозируется также в Татарстане и центральных регионах Приволжского федерального округа. Затем этот холод распространится в выходные на юг Западной Сибири, там будет очень холодная погода. Осадки даже прогнозируются иногда в виде мокрого снега: дождь и мокрый снег. Температура ночью составит плюс 3-4 градуса», — сказал он.
По словам Вильфанда, мокрый снег — это редкое явление в середине июля. Также уже на следующей неделе холодно будет и на юге Красноярского края. Значения прогнозируются на 6-8 градусов ниже обычных климатических характеристик. Дневные температуры опустятся и составят около 16-18 градусов.
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