Производство вина увеличится в России на 20% в 2027 г.

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем производства вина в России возрастет к 2027 году на 20% в связи с входом в силу новых виноградников. При этом качество вина и крупных российских производителей, и небольших крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) остается стабильно высоким, сообщила ТАСС директор департамента исследования качества и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева в кулуарах проходящего в Сыктывкаре I Винного фестиваля.

«По объемам производства мы видим, что пока остаемся на уровне 2024 года, скачка не было, потому что все посадки 2022–2023 годов еще не вошли в плодоношение, виноградники набирают рост через 10-15 лет, тогда будут другие объемы. Поэтому прогноз такой: 2025 год сопоставим с прошлым годом. Ждем к 2027 году увеличение на 20% по объемам производства. Далее прогнозируется рост по 10% ежегодно», — сообщила ТАСС представитель Роскачества. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в 2024 году в России было произведено 32,5 млн дал виноградного вина.

Увеличиваются и площади виноградников, но пригодная для объемного виноградарства и виноделия территория традиционно сосредоточена на юге страны. «Это требует саженцев, работы с землей, больших инвестиций со стороны государства, самих виноделов. Виноделие — это очень дорогой бизнес, инвестиции окупаются через 20 лет. Саженцы — и международные, и классические российские сорта. Из новых регионов, где появились свои виноградники — это Московская, Воронежская области, где сами работают с саженцами. Классические для виноградарства регионы — Крым, Севастополь, Краснодар, Ростовская и Волгоградская области, Ставропольский край, Адыгея, Дагестан, Северная Осетия — Алания — вот наша винодельческая карта. Но есть фермерские винодельни в Тюмени, Мурманской области, на Дальнем Востоке, которые работают с привозным виноградом», — отметила Латышева.

Количество виноделов прибавляется в России по 10-15 ежегодно. «Количество больших производителей стабильно, мы говорим о 20 больших крупных предприятиях в стране, которые заполняют рынок, но видим, как неизменно растет количество и качество небольших крестьянско-фермерских хозяйств, которые начинают работать с вином. Это очень ярко видно на юге — в Севастополе есть кластер „Село родное“, где 15-20 виноделов, которые даже не имея своей винодельни, льют продукт на соседней, что не запрещено законом. Продукция фермерских виноделен — высокого качества», — сообщила Латышева.