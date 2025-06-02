Путин поддержал идею создания Всероссийской службы помощи семье
14:32 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой поддержал ее предложение о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Президент отметил результативность проведенной работы и поддержал предложение Марии Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье», — говорится в сообщении.
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