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НОВОСТИ

Путин поддержал идею создания Всероссийской службы помощи семье

14:32 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой поддержал ее предложение о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент отметил результативность проведенной работы и поддержал предложение Марии Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье», — говорится в сообщении.

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