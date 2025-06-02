Путин поддержал идею создания Всероссийской службы помощи семье

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой поддержал ее предложение о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент отметил результативность проведенной работы и поддержал предложение Марии Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье», — говорится в сообщении.