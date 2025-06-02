76 детских футбольных команд приняли участие в московском этапе турнира «Кожаный мяч»
14:58 02.06.2025
В Москве состоялись завершающие матчи регионального этапа всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». Соревнования объединили 76 детских футбольных команд, которые выступали в трех возрастных категориях - 10–11 лет, 12–13 лет и 14–15 лет.
Турниры «Кожаный мяч» проходят в нашей стране с 1964 года. Особенностью этого сезона стало участиев нем не только любительских команд, но и коммерческих клубов. Это сделало турнир более престижным.
По результатам турнира некоторые юные футболисты смогут представлять Москву на всероссийских соревнованиях. Кроме того, в ходе соревнований были определены пять победителей в специальных номинациях: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший тренер» и «Самая дисциплинированная команда». Победители турнира получили ценные призы, все его участники - памятные сувениры.
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