0
0
157
НОВОСТИ

Соперники Запада воспринимают его уход из Афганистана как проявление слабости, заявил глава Минобороны Британии

14:00 19.08.2021 Источник: Интерфакс

Россия и прочие конкуренты Запада считают вывод его сил из Афганистана проявлением недостатка у него решительности, и это суждение вселяет надежды в соперников западных стран, заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Это то, о чем нам всем следует беспокоиться: если Запад рассматривается как нерешительный и хрупкий, тогда наши противники вроде России воспринимают это воодушевляющим", - приводят его слова британские СМИ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 19.08.2021
Решение о недопуске Грудинина к выборам в Госдуму вступило в силу
0
26
15:10 19.08.2021
Медработники заслуживают достойную оценку труда при назначении пенсий - Румянцев
0
27
15:00 19.08.2021
Байден заявил, что не верит в изменение "Талибана"
0
51
14:50 19.08.2021
Нужно создавать центры разработки лекарственных средств с применением цифровых технологий - Нифантьев
0
64
14:32 19.08.2021
Почти 40% россиян отметили ухудшение качества продуктов за время пандемии - Роскачество
0
119
14:12 19.08.2021
Охранник библиотеки им. Ленина в Москве избил посетителя
0
164
14:08 19.08.2021
«РМ Рейл» повысила зарплаты половине сотрудников
0
137
13:48 19.08.2021
«Единая Россия» и правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит»
0
155
13:45 19.08.2021
СберБизнес и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов
0
165
13:32 19.08.2021
Китай вывел на орбиту два разведывательных спутника
0
180

Возврат к списку