Соперники Запада воспринимают его уход из Афганистана как проявление слабости, заявил глава Минобороны Британии
14:00 19.08.2021 Источник: Интерфакс
Россия и прочие конкуренты Запада считают вывод его сил из Афганистана проявлением недостатка у него решительности, и это суждение вселяет надежды в соперников западных стран, заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Это то, о чем нам всем следует беспокоиться: если Запад рассматривается как нерешительный и хрупкий, тогда наши противники вроде России воспринимают это воодушевляющим", - приводят его слова британские СМИ.
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