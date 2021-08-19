Соперники Запада воспринимают его уход из Афганистана как проявление слабости, заявил глава Минобороны Британии

14:00 Источник: Интерфакс

Россия и прочие конкуренты Запада считают вывод его сил из Афганистана проявлением недостатка у него решительности, и это суждение вселяет надежды в соперников западных стран, заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Это то, о чем нам всем следует беспокоиться: если Запад рассматривается как нерешительный и хрупкий, тогда наши противники вроде России воспринимают это воодушевляющим", - приводят его слова британские СМИ.