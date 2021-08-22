Онкологическим пациентам необходима помощь психологов – академик Румянцев

18:17

Фото из личного архива Александра Румянцева



Во всех профильных медучреждениях необходимо создать психологическую службу, оказывающую помощь пациентам с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, уверен академик РАН, главный детский онколог-гематолог Александр Румянцев. По его словам, поддержка специалистов зачастую нужна родственникам и близким таких пациентов. «В Центре имени Дмитрия Рогачева отделение клинической психологии работает уже 10 лет, - рассказал доктор. - Ежегодно сотрудниками отделения проводится свыше 5000 консультаций больным и членам их семей, медицинскому персоналу Центра. Эффект работы очевиден: выздоравливают свыше 85% пациентов. Несомненно, что такие службы необходимо открыть во всех медучреждениях, где есть необходимость в психологической помощи».

Как считает академик, медико-психологические факультеты вузов, где готовят клинических психологов, могут ввести дополнительную подготовку для специалистов отделений клинической психологии. Также особое внимание необходимо уделять психологической работе с медперсоналом, чтобы предотвратить профессиональное выгорание медсестер и врачей. Согласно данным опросов, более 50% медиков отмечают у себя признаки эмоционального истощения в связи с выполняемой работой, половина респондентов готова получить психологическую помощь, если появится такая возможность. «Рак можно победить, и наша практика это доказывает, - говорит Румянцев. - Но для этого очень важно преодолеть в том числе страхи пациентов и их близких, создать у них позитивный настрой, вселить в них надежду на выздоровление. Психологическая помощь — очень важная работа, которую должны делать квалифицированные специалисты».

По данным исследования службы «Ясное утро», 80% пациентов с онкологическими заболеваниями и 81% членов их семьей полагают, что им нужна психологическая поддержка. При этом помощь психологов получали лишь 5% близких родственников и 7% больных.