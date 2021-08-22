0
0
9
НОВОСТИ

Онкологическим пациентам необходима помощь психологов – академик Румянцев

18:17 22.08.2021

4545.jpg
Фото из личного архива Александра Румянцева
Во всех профильных медучреждениях необходимо создать психологическую службу, оказывающую помощь пациентам с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, уверен академик РАН, главный детский онколог-гематолог Александр Румянцев. По его словам, поддержка специалистов зачастую нужна родственникам и близким таких пациентов. «В Центре имени Дмитрия Рогачева отделение клинической психологии работает уже 10 лет, - рассказал доктор. - Ежегодно сотрудниками отделения проводится свыше 5000 консультаций больным и членам их семей, медицинскому персоналу Центра. Эффект работы очевиден: выздоравливают свыше 85% пациентов. Несомненно, что такие службы необходимо открыть во всех медучреждениях, где есть необходимость в психологической помощи».

 Как считает академик, медико-психологические факультеты вузов, где готовят клинических психологов, могут ввести дополнительную подготовку для специалистов отделений клинической психологии. Также особое внимание необходимо уделять психологической работе с медперсоналом, чтобы предотвратить профессиональное выгорание медсестер и врачей. Согласно данным опросов, более 50% медиков отмечают у себя признаки эмоционального истощения в связи с выполняемой работой, половина респондентов готова получить психологическую помощь, если появится такая возможность. «Рак можно победить, и наша практика это доказывает, - говорит Румянцев. - Но для этого очень важно преодолеть в том числе страхи пациентов и их близких, создать у них позитивный настрой, вселить в них надежду на выздоровление. Психологическая помощь — очень важная работа, которую должны делать квалифицированные специалисты».

 По данным исследования службы  «Ясное утро», 80% пациентов с онкологическими заболеваниями и 81% членов их семьей полагают, что им нужна психологическая поддержка. При этом помощь психологов получали лишь 5% близких родственников и 7% больных.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:20 22.08.2021
СМИ назвали дату завершения укладки труб "Северного потока 2"
0
184
16:40 22.08.2021
Талибы решили послать свой сецназ, чтобы навести порядок в аэропорту - СМИ
0
241
16:25 22.08.2021
Британский премьер хочет созвать лидеров G7, чтобы обсудить положение в Афганистане
0
223
15:35 22.08.2021
Путин: Все обещания, которые дает "Единая Россия", должны быть реализуемы
0
297
15:23 22.08.2021
В 2022 году может быть введен мораторий на плановые проверки бизнеса
0
274
14:55 22.08.2021
Главной темой переговоров Зеленского и Меркель стала ситуация в Донбассе
0
359
14:26 22.08.2021
Президент РФ предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в этом году по 10 тыс руб
0
406
14:25 22.08.2021
Путина возмутило желание Запада разместить афганских беженцев в Центральной Азии без виз
0
441
14:24 22.08.2021
Президент России рассказал, почему задержалось создание самолета МС-21
0
381
14:13 22.08.2021
Путин: Наш МИД занимает очень активную, наступательную позицию...
0
396

Возврат к списку