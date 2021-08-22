Онкологическим пациентам необходима помощь психологов – академик Румянцев
18:17 22.08.2021
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Фото из личного архива Александра Румянцева
Как считает академик, медико-психологические факультеты вузов, где готовят клинических психологов, могут ввести дополнительную подготовку для специалистов отделений клинической психологии. Также особое внимание необходимо уделять психологической работе с медперсоналом, чтобы предотвратить профессиональное выгорание медсестер и врачей. Согласно данным опросов, более 50% медиков отмечают у себя признаки эмоционального истощения в связи с выполняемой работой, половина респондентов готова получить психологическую помощь, если появится такая возможность. «Рак можно победить, и наша практика это доказывает, - говорит Румянцев. - Но для этого очень важно преодолеть в том числе страхи пациентов и их близких, создать у них позитивный настрой, вселить в них надежду на выздоровление. Психологическая помощь — очень важная работа, которую должны делать квалифицированные специалисты».
По данным исследования службы «Ясное утро», 80% пациентов с онкологическими заболеваниями и 81% членов их семьей полагают, что им нужна психологическая поддержка. При этом помощь психологов получали лишь 5% близких родственников и 7% больных.
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