Китай призвал проверить лаборатории США для поиска истоков пандемии - СМИ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель КНР при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй направил запрос во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой провести проверку американских биолабораторий в Форт-Детрике и университете штата Северная Каролина в рамках расследования происхождения вызвавшего пандемию коронавируса. Об этом в среду сообщила газета Global Times.

Как отмечает издание, это первый такой формальный запрос Китая в адрес ВОЗ по дипломатическим каналам. К обращению высокопоставленного китайского дипломата к главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу приложено коллективное письмо 25 млн интернет-пользователей из Китая.

Как сообщает издание, Чэнь Сюй заострил внимание на том, что гипотеза о попадании SARC-CoV-2 в человеческую популяцию в результате утечки из Уханьского института вирусологии является маловероятной. "Если кто-то настаивает, что вопрос о лабораторной утечке остается открытым, то такие лаборатории, как в Форт-Детрике и в университете штата Северная Каролина, должны быть подвергнуты открытому расследованию", - приводит газета заявление постпреда КНР.

При этом авторы статьи отмечают, что в Форт-Детрике (штат Мэриленд) расположен Научно-исследовательский институт Сухопутных войск США имени Уолтера Рида, который находится в ведении Пентагона и ведет биомедицинские исследования, в том числе инфекционных заболеваний. По данным газеты, лаборатория в Форт-Детрике сотрудничала с группой ученых американского эпидемиолога Ральфа Барика из Университета штата Северная Каролина. Опубликованные результаты их совместных исследований показывают, что уже к 2003 году эти научные центры США имели продвинутые технологии для синтезирования и модификации коронавирусов.