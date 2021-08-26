Китай призвал проверить лаборатории США для поиска истоков пандемии - СМИ
09:05 26.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постоянный представитель КНР при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй направил запрос во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой провести проверку американских биолабораторий в Форт-Детрике и университете штата Северная Каролина в рамках расследования происхождения вызвавшего пандемию коронавируса. Об этом в среду сообщила газета Global Times.
Как отмечает издание, это первый такой формальный запрос Китая в адрес ВОЗ по дипломатическим каналам. К обращению высокопоставленного китайского дипломата к главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу приложено коллективное письмо 25 млн интернет-пользователей из Китая.
Как сообщает издание, Чэнь Сюй заострил внимание на том, что гипотеза о попадании SARC-CoV-2 в человеческую популяцию в результате утечки из Уханьского института вирусологии является маловероятной. "Если кто-то настаивает, что вопрос о лабораторной утечке остается открытым, то такие лаборатории, как в Форт-Детрике и в университете штата Северная Каролина, должны быть подвергнуты открытому расследованию", - приводит газета заявление постпреда КНР.
При этом авторы статьи отмечают, что в Форт-Детрике (штат Мэриленд) расположен Научно-исследовательский институт Сухопутных войск США имени Уолтера Рида, который находится в ведении Пентагона и ведет биомедицинские исследования, в том числе инфекционных заболеваний. По данным газеты, лаборатория в Форт-Детрике сотрудничала с группой ученых американского эпидемиолога Ральфа Барика из Университета штата Северная Каролина. Опубликованные результаты их совместных исследований показывают, что уже к 2003 году эти научные центры США имели продвинутые технологии для синтезирования и модификации коронавирусов.
НОВОСТИ
- 09:50 26.08.2021
- Андрей Воробьев: Подмосковные школы полностью готовы к 1 сентября
- 09:42 26.08.2021
- Актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь
- 09:32 26.08.2021
- Потери ВВП стран мира из-за низких темпов вакцинации к 2025 году могут составить триллионы долларов - The Economist
- 09:20 26.08.2021
- СНБ Армении сообщил, что ВС Азербайджана перекрыли связывающую республику с Ираном дорогу
- 09:00 26.08.2021
- Все самолеты МО РФ с эвакуированными из Афганистана приземлились в аэропорту Чкаловский
- 22:40 25.08.2021
- Альтернативы талибам в Афганистане нет - посол РФ в Кабуле
- 22:00 25.08.2021
- Годовая инфляция в РФ с 17 по 23 августа ускорилась до 6,68%
- 21:20 25.08.2021
- Навальный призвал Запад ввести санкции против российских олигархов
- 20:40 25.08.2021
- ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии позаботиться о беженцах из Белоруссии
- 20:00 25.08.2021
- США не будут отвечать за безопасность аэропорта Кабула после вывода своих сил - Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать