Государство сможет корректировать цены на сахар
11:11 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ распорядилось включить сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба кабмина.
"Механизм государственных интервенций можно будет использовать на рынке сахара. Распоряжение об этом приняло правительство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что формирование государственного интервенционного фонда начнется в 2022 году.
Ранее по поручению президента правительство приняло комплекс мер по снижению цен на продовольствие. Были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, подписаны соглашения с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Первый вице-премьер Андрей Белоусов возглавил межведомственную рабочую группу по оперативному реагированию на ситуацию.
В июне сообщалось, что правительство обсуждает возможность восстановления интервенционного фонда по зерну и, возможно, по сахару.
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