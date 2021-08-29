Государство сможет корректировать цены на сахар

11:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ распорядилось включить сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба кабмина.

"Механизм государственных интервенций можно будет использовать на рынке сахара. Распоряжение об этом приняло правительство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что формирование государственного интервенционного фонда начнется в 2022 году.

Ранее по поручению президента правительство приняло комплекс мер по снижению цен на продовольствие. Были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, подписаны соглашения с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Первый вице-премьер Андрей Белоусов возглавил межведомственную рабочую группу по оперативному реагированию на ситуацию.

В июне сообщалось, что правительство обсуждает возможность восстановления интервенционного фонда по зерну и, возможно, по сахару.