В Швейцарии опасаются ударов террористов по центрам вакцинации

16:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) расценивает как "повышенную" угрозу терактов в этой стране, называя среди вероятных мишеней террористов центры вакцинации от коронавируса, а также средства транспорта, перевозящие вакцину. Об этом сообщила в воскресенье газета "Нойе цюрхер цайтунг ам зонтаг" со ссылкой на поступивший из разведслужбы письменный ответ на ее вопрос о том, как захват власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) повлияет на ситуацию в сфере безопасности в Швейцарии.

"Угроза исходит прежде всего от джихадистских кругов", - отметили в SRC, подчеркнув, что она "остается повышенной" ввиду принадлежности Швейцарии к западному миру. Захват власти в Кабуле талибами, по мнению швейцарских экспертов разведки, ничего не меняет в оценке уровня террористической угрозы.

Наиболее вероятными мишенями террористов-одиночек и небольших террористических групп эксперты считают транспортные объекты и скопления людей, поскольку в таких случаях подготовка нападений "не требует больших затрат на логистику". "Целями атаки могут быть также центры вакцинации против COVID-19, транспортировка вакцин и производители вакцин", - заявила официальный представитель SRC Изабель Грабер. По ее словам, террористы могут пойти на такие преступления, в частности, ввиду того, что это "вызовет интенсивное освещение в прессе". Вместе с тем, она пояснила, что "у SRC нет конкретных указаний" на то, что террористы вынашивают подобные планы.

В швейцарской разведслужбе сообщили, что все партнерские структуры "постоянно проводят анализ рисков и угроз в тесном сотрудничестве, и это гарантирует, что защита вакцины будет обеспечена в соответствии с текущей угрозой". Как заметила со своей стороны "Нойе цюрхер цайтунг ам зонтаг", "SRC впервые публично и явно заявила о террористической опасности в отношении кампании вакцинации".